راقبوا السماء.. أهم الظواهر الفلكية خلال أكتوبر|خسوف للقمر يشاهد في مصر

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أكتوبر 2023 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر أكتوبر 2023 حيث تكون البداية مع:

الدكتور أشرف تادرس

1 أكتوبر (القمر والمشتري)

يقترن القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاورين في السماء باتجاه الشرق بحلول الـ 8:35 مساء تقريبا ، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

2 أكتوبر (القمر وبلايدس)

يقترن القمر مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

7 أكتوبر (القمر وبولوكس)

يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأم ، حيث نراهما متجاورين في السماء باتجاه الشرق بغضون الساعة 0:45 صباحا تقريبا ، ويظلا بالسماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

8- 9 أكتوبر(زخة شهب التنين Draconids)

تحدث هذه الظاهرة نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner (الذي تم اكتشافه عام 1900) وهي تدخل الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 6 -10 أكتوبر وتحترق فيه في صورة شهب تكون ذروتها في 8- 9 أكتوبر

9 أكتوبر(القمر و ريجولس)

يشرق القمر مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد ، وهو ألمع نجوم برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما ، تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية .. يمكن رؤية هذا الاقتران بحلول الساعة 3:30 صباحا حيث نراهما متجاوران في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

14 أكتوبر (القمر الجديد (محاق ربيع الثاني)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض .. وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

14 أكتوبر كسوف حلقي للشمس (غير مرئي في مصر)

يحدث الكسوف الحلقي عموما عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم (كسوف حلقي).

18 أكتوبر(القمر وأنتاريس)

يُرى القمر مقترنا مع النجم أنتاريس Antares قلب العقرب بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم حتى غروب المشهد بغضون الساعة 8:30 مساء تقريبا.

20- 21 أكتوبر (زخة شهب الجباريات Orionids)

وهي من الزخات الشهابية المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة.

وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب هالي Halley التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.

23 أكتوبر (استطالة الزهرة)

يصل كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية / إلهة الحب والجمال) إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 46 درجة تقريبا.

وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الشرقية قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

24 أكتوبر القمر و زحل

يُرى القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاورين بالسماء بعد غروب الشمس وعند دخول الليل في ذلك اليوم.

ويظلا بالسماء حتى بداية غروب المشهد في الـ 2:20 صباحا من فجر اليوم التالي.

28 أكتوبر إكتمال القمر (بدر ربيع الثاني)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم ، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100 %، يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر.

28 أكتوبر خسوف جزئي للقمر (مرئي في مصر)

يحدث خسوف القمر الجزئي عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض ، ولا يمر سوى جزء صغير منه عبر الظل التام للأرض .. وخلال هذا النوع من الخسوف يصبح جزء من القمر داكنا أثناء تحركه عبر ظل الأرض (الجزء السفلي من قرص القمر كما سيترائى في مصر) كما سيكون الخسوف مرئيا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وغرب أستراليا.

28- 29 أكتوبر (القمر والمشتري)

يقترن القمر للمرة الثانية خلال هذا الشهر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق بعد غروب الشمس ودخول الليل ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

30 أكتوبر (القمر وبلايدس)

يقترن القمر للمرة الثانية خلال هذا الشهر مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا) أو الأخوات السبع في برج الثور ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية.

يمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الشرق بحلول الـ 6:30 مساءا تقريبا ، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.