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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص طعام يحمى من أمراض القلب.. اكتشفه

القلب
القلب

يعد الجرجير من أرخص أنواع الخضروات المتوفرة في معظم بلدان العالم ولكن هل تعلم أنه مفيد للقلب .

ووفقا لما جاء في موقع هيلث ارتبط تناول الخضروات النيئة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويتم استهلاك الجرجير بشكل عام نيئًا، مما يجعله خيارًا رائعًا إذا كنت تحاول زيادة تناولك.

يعد الجرجير صحيًا للقلب بشكل خاص لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم والدهون المشبعة، وهما عاملان يجعلان الأطعمة جذابة للغاية عند التركيز على صحة القلب، كما أنه يحتوي على مركب يسمى كيرسيتين.

قد يعمل كيرسيتين الموجود في الجرجير على صحة القلب بسبب فوائده المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، كما أن له فوائد للقلب والأوعية الدموية، مثل خفض ضغط الدم ، وخفض مستويات الكوليسترول.

ويعمل الجرجير على تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية (سيولة الدم)، مما يجعله غذاء واعدًا للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاجها.
 

الجرجير الأوعية الدموية القلب والأوعية الدموية أمراض القلب والأوعية خفض مستويات الكوليسترول خفض ضغط الدم صحة القلب

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