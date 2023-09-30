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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملحمة وطنية.. آلاف الشراقوة يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقارى لتأييد السيسي

صدى البلد

لليوم السادس على التوالى وفي ملحمة وطنية تؤكد مدى حرص أبناء محافظة الشرقية علي دعم وترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة واصل المواطنون بمختلف أمانات مراكز ومدن وقري محافظة الشرقية التوجه والاحتشاد أمام مكاتب الشهر العقارى البالغ عددها 15 مكتب في منتشرة 20 مركز ومدينة بالمحافظة لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة مؤكدين تأييدهم الكامل للرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة التى شهدها كل شبر بارض الوطن.

وشهدت مكاتب الشهر العقاري بمركز ومدينة الزقايق إحتشاد المئات من أهالي القري أمام المكاتب لتحرير توكيلات لدعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة،كما خرج عدد كبير من أهالي قرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق في إنتفاضة كبيرة متجهين الي مكتب الشهر العقاري وقامو بتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسي.

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ومن جانبه قاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية مسيرة حاشدة من مركز أبو حماد شارك فيها جميع الأهالي بالقرى والعزب بالمركز والمراكز المجاورة للتأكيد علي وحدة واصطفاف الشعب خلف الرئيس السيسي.

وأكد أمين الحزب بالشرقية أن جميع مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة المخصصة لاستقبال المواطنين الراغبين في عمل توكيلات شهدت إحتشاد آلاف من ابناء الحزب رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي مؤكدين دعمهم التام للرئيس لفترة رئاسية جديدة.

وأشار الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، إلى أن أمانات حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية بمراكز ومدن ابوحماد والزقازيق وديرب نجم والقرين ومنياالقمح وفاقوس وههيا وبلبيس شاركت عن بكرة ابيها في هذا الحراك السياسي والعرس الديمقراطي لتجديد الثقة في الرئيس الذي حقق الأمان للشعب المصري.

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استقبال العام الدراسى الجديد أبناء محافظة الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر العقاري بالشرقية ترشح الرئيس السيسي

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