تعليم الشرقية تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل ‏أول وزارة التربية والتعليم على استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 مؤكدًا على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية لانتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث فهم يمثلون نواة لصنع مستقبل البلاد.

أوضح محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب.

وجّه المحافظ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمتابعة مديري الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات ثقافية وبرامج زيارات ورحلات ميدانية للطلاب للتوعية بالمشروعات القومية.

من جانبه أوضح وكيل مديرية التربية والتعليم أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المُعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحه الاعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على مديري المدارس بنطاق المحافظة بتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة وكذلك عدم مغادرة المدرسة في نهاية اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من أن جميع التلاميذ قد غادروا المدرسة بسلام مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق المدرسة مع ضرورة تواجد عدد 2 فرد أمن على البوابة لديهم وعي بالإجراءات الأمنية المتخذه عند حدوث أحداث طارئة.