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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. تكثيف أعمال النظافة بمحيط مدارس الشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعه الجائلين أمام اسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة الطلاب وكذلك التنسيق مع مسؤولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء للإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالمدارس لتهيئتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد وتوسعه المدارس وزيادة عدد الفصول والقضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول لتقديم خدمة تعليمية مميزة لأبنائنا الطلاب.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الاجهزة التنفيذية بوضع خطة عمل قبل إنطلاق ماراثون العام الدراسي غداً بنطاق المحافظة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها وإجراء أعمال صيانه لأعمدة الإنارة وعزلها حفاظاً على سلامة وأرواح الطلاب فضلا عن تمهيد وتسوية الطرق المؤدية إليها وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم يليق لأبناء المحافظة.

استقبال العام الدراسى الجديد استقبال العام الدراسي الإدارات التعليمية الاجهزة التنفيذية أعمال النظافة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرب والصرف الصحى

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