خلية نحل في مكتبات جامعة الزقازيق قبل بدء العام الدراسي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق انه تم عقد الاجتماع الدوري للجنة المكتبات بالجامعة ، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،و الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، وعمداء الكليات والمعاهد بالجامعة ، بالإضافة إلى حضور فايزه محمد فرحات مدير عام المكتبات ومحمد السيد مدير إدارة المكتبة المركزية وسكرتير اللجنة.

ناقش الاجتماع خلال جلسته الموضوعات المتعلقة بالمكتبة المركزية ومكتبات كليات ومعاهد الجامعة الخاصة بكل من الميزانية المقترحة لشراء كتب والمراجع العلمية بكل الكليات والمعاهد بالجامعة ، واعتماد نتيجة الجرد السنوي للمكتبة المركزية ومكتبات كليات ومعاهد الجامعة ، بالإضافة إلي آليات سير العمل المقترحة في المكتبات وسبل تطويرها وتحديثها بهدف تحقيق الاستفادة القصوي منها.

كما وافقت اللجنة علي قبول مجموعة من الكتب العلمية المتخصصة المهداة من أكثر من جهة.