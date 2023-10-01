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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد بهاء سلطان.. مشوار ناجح وأغاني تعلق بها الجمهور

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يحتفل الفنان بهاء سلطان بعيد ميلاده اليوم ، حيث برع في تقديم العديد من الاغاني التي تظل في اذهان الجمهور.

بهاء سلطان

ولد بهاء فتحي عبد الله سلطان في 1 أكتوبر 1972، بحدائق القبة، أالتحق بالشعبة العلمية في مرحلة الثانوية العامة، وحصل على بكالوريوس من كلية التربية الموسيقية.

ألتقى بالفنان مصطفى كامل وأُعجب بصوته جدا ووجد فيه مشروع نجم غنائي، فعرّفه على المنتج نصر محروس وسرعان ما اقتنع بموهبته انطلاقته الأولى من خلال ألبوم فري مكس 1 بأغنية “أحلف” من كلمات مصطفى كامل عام 1998 تلته أغنية بيننا من ألبوم فري مكس 2 عام 2000 تلته إصدارات عديدة واحتل في عام 2011 المركز الأول بين المطربين المصريين الأكثر بحثًا على محرك البحث “جوجل”.

 

وتعاون مع كبار الشعراء مثل: مصطفى كامل ، بهاء الدين محمد، مجدي النجار، نادر عبدالله، مصطفى مرسي، خالد الشيباني، هاني عبدالكريم، محمد عاطف.

 

وكبار الملحنين: مثل حسن أبوالسعود، رياض الهمشري، حسين محمود، وليد سعد، محمد رحيم، وائل عقيد، أحمد محي.

الألبومات الرسمية

« ياللي ماشي، 3 دقايق، قوم اقف، كان زمان، ومالنا، بدعي يا رب»

فيديو كليبات

«يا ترى، قوم أقف، علي بيحصلي، اللي في عيني فعينك، كان زمان، الواد قلبه بيوجعه، ومالنا، تعالى، إنزل، فينا نغير، أنت استثنائي.

الأغاني المنفردة

«قلبي ياربي، انا مش معاهم، يعني اللي في عيني في عينك، وبناقص حياتي معاك، أنت الغالية يا بلادي، عيونك»

أغاني الأعمال الدرامية

«سوق الخضار، أنا مش معاهم، دوران شبرا، خرم إبره، مزاج الخير، الكيف، فوق السحاب، ولد الغلابة»

بهاء سلطان

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