اللايك فصحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

تراجع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تهنئة فريق الزمالك بفوزه على ارتا سولار الجيبوتي، والذي عبر لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية .



وقام إمام عاشور بوضع لايك علي خبر فوز الزمالك، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي 'إنستجرام'، ولكنه تراجع بعدها بدقائق وحذفه.

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.

ورصدت عدسة صدي البلد لحظة بكاء الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، في نوبة بكاء شديدة عقب تحقيق الأبيض الفوز على نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف.