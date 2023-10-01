8 أعراض تشير للإصابة بـ اللوكيما

سرطان الدم “اللوكيما” يتضمن مجموعة من الأمراض السرطانية التي تؤثر على الدم والأنسجة المرتبطة به، قد تشمل الأعراض المرتبطة ما يلي بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. ضعف عام وتعب: قد يشعر المريض بضعف عام غير مبرر وتعب شديد حتى في حالات النشاط البسيط.

2. فقدان الوزن غير المبرر: قد يحدث فقدان الوزن الغير مفسر في حالات سرطان الدم المتقدم.

3. الحمى والتعرق الليلي: قد تحدث حمى متواصلة غير مبررة وتعرق ليلي غزير.

4. تكون الكدمات بسهولة: نقص عدد الصفائح الدموية يمكن أن يؤدي إلى سهولة تكوُّن الكدمات والنزف.

5. نزيف غير طبيعي: يمكن أن يحدث نزف غير طبيعي في اللثة، الأنف، الأمعاء أو البول.

6. انتفاخ الغدد الليمفاوية: قد تتورم الغدد الليمفاوية بسبب انتشار السرطان.

7. آلام العظام والمفاصل: قد تحدث آلام في العظام والمفاصل نتيجة انتشار السرطان إليها.

8. انخفاض عدد الخلايا الدم الحمراء: قد يؤدي سرطان الدم إلى نقص في عدد خلايا الدم الحمراء، مما يسبب فقر الدم ويترافق مع أعراض مثل الإعياء وضيق التنفس.

إذا كانت لديك أي من هذه الأعراض أو أي قلق بشأن صحتك، فمن الأفضل أن تستشير الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة. يمكن للطبيب تحديد التشخيص الدقيق ووضع خطة العلاج المناسبة لك.