لماذا تشعل حرب أوكرانيا الخوف من حرب جديدة مرعبة في أوروبا؟

لا تعمل الحرب الأوكرانية على أحداث روح سلبية في الاستقرار العالمي بل تعمل على تشجيع الصراعات وفق ما ذكر محللون لشبكة سي إن إن الأمريكية .

من ذلك الأزمة المستمرة في كوسوفو والتي تهدد بحرب جديدة .

وأمس طالبت كوسوفو، من صربيا أن تسحب جميع قواتها من الحدود المشتركة بينهما. وذكرت كوسوفو أنها إنها مستعدة لحماية وحدة أراضيها. و تستمر المعارك في أوكرانيا بينما تحاول أذربيجان إنهاء أزمة جيب ناجورنو كراباخ بشكل نهائي.

ويتصاعد التوتر بين البلدين منذ الأحد الماضي حينما قاتلت شرطة كوسوفو نحو 30 صربيا مدججين بالسلاح اجتاحوا قرية بانيسكا في كوسوفو وتحصنوا في دير أرثوذكسي صربي، وقُتل 3 من المهاجمين وضابط شرطة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأثار الاشتباك المسلح مخاوف دولية جديدة إزاء الاستقرار في كوسوفو التي توجد بها أغلبية من ذوي الأصول الألبانية والتي أعلنت الاستقلال عن صربيا في 2008 بعد انتفاضة مسلحة وتدخل لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في 1999.

وقالت حكومة كوسوفو في بيان "ندعو الرئيس فوتشيتش ومؤسسات صربيا إلى سحب جميع قواتها فورا من الحدود مع كوسوفو".

ورصدت الولايات المتحدة، انتشاراً مقلقا للجيش الصربي بطول حدود كوسوفو.



ووفق هذا سيزيد حلف الناتو، قواته في كوسوفو علاوة على ال 4500 الموجودين بالفعل في كوسوفو.