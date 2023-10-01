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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشمس باللون الأزرق| ظاهرة غريبة تضرب بريطانيا.. والبحوث الفلكية تكشف مفاجأة

أرشيفية
أرشيفية

تحدث الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، عن أهم الظواهر التي تؤثر على رؤية الأجرام السماوية ومنها الشمس والقمر؛ وذلك توضيحًا لسبب ظهور الشمس زرقاء في سماء بريطانيا، قائلًا: إن السبب السحب المنخفضة أو المتوسطة أو الكثيفة التي توجد في غلاف الأرض بجانب طبقات الغلاف الجوي نفسها التي تختلف درجات حرارتها من وقت لأخر.

وتابع “القاضي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن هذه الظواهر قد تسبب ظهور الشمس باللون الأزرق كما حدث في انجلترا، لافتًا إلى أن هذه الظواهر تكون موضعية، حيث توجد في منطقة جغرافية واحدة فقط.

وأضاف عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الظاهرة لحظية وليس لها أي ثأثير أو تداعيات على السكان في بريطانيا وأوروبا، معقبًا: “ظاهرة عابرة وانتهت”، موضحًا أن التغيرات المناخية ليس لها علاقة تمامًا بظهور أي ظواهر فلكية جديدة.

ظاهرة غريبة حدثت في جميع أنحاء بريطانيا واصابت المهتمين بعلوم الفضاء بالصدمة وده حصل عندما نظروا إلى الأعلى ليكتشفوا أن الشمس قد تحولت إلى اللون الأزرق، وقد انتشرت صور هذه الظاهرة الغريبة على موقع X (تويتر سابقًا)، ووفقا للي ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الظل الغير معتاد لا يدعو للقلق، وأوضح مكتب الأرصاد الجوية البريطانية إن الظاهرة الغريبة كان سببها الدخان في الغلاف الجوي، اللي بيجعل حتى الشمس تبدو زرقاء.
 

البحوث الفلكية جاد القاضي المعهد القومي للبحوث الفلكية بريطانيا التغيرات المناخية

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