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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اللحظات الأخيرة|أمريكا تنجو من كارثة الإغلاق.. وبايدن ومكارثي قادا جهود تمرير القانون

بايدن ومكارثي
بايدن ومكارثي

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

بايدن يوقع مشروع قانون الإنفاق ليصبح قانونًا

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أدى التمرير إلى إنقاذ أمريكا تأثير كارثي على الجمهور والاقتصاد الأمريكي.

صوت مجلس الشيوخ لتمرير القرار قبل 3 ساعات من بدء سريان إغلاق الحكومة الفيدرالية في الساعة 12:01 صباحًا. 

تم التوقيع على هذا الإجراء ليصبح قانونًا من قبل الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من ليلة السبت.

ويسمح مشروع القانون للحكومة بالبقاء مفتوحة لمدة 45 يومًا، ما يمنح مجلسي النواب والشيوخ مزيدًا من الوقت لإنهاء تشريعات التمويل الخاصة بهما.

ويخصص مشروع القانون قصير الأجل المكون من 71 صفحة، والذي صاغه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الجمهوري عن كاليفورنيا، أموال الإغاثة في حالات الكوارث، ولكنه لا يتضمن مساعدات مالية جديدة لحرب أوكرانيا المستمرة مع روسيا.

منذ بداية الحرب الروسية الشاملة في أوكرانيا، أطلقت الولايات المتحدة العنان لصندوق حرب بقيمة تزيد على 43 مليار دولار في هيئة مساعدات أمنية لكييف.

وفي وقت سابق من يوم السبت، صوت مجلس النواب بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 لتمرير إجراء الإنفاق المؤقت. 

ومن المقرر أن يستأنف المجلس أعماله يوم الاثنين.

ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة إلى ”الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب” بعدما أشاد بإقرار مشروع القانون.

وذكر بايدن في بيان ″هذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي لكنني أريد أن أكون واضحا: ما كان ينبغي لنا أن نكون في هذا الموقف في المقام الأول”.

جهود التمرير .. بايدن ومكارثي

وأضاف: ″قبل بضعة أشهر فقط، توصلت أنا ورئيس مجلس النواب مكارثي إلى اتفاق بشأن الميزانية لتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة على وجه التحديد. وعلى مدى أسابيع، حاول الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب الابتعاد عن هذه الصفقة من خلال المطالبة بتخفيضات جذرية كان من شأنها أن تكون مدمرة لملايين الأمريكيين".

وقال بايدن: “لقد فشلوا”، مشيرا بذلك إلى المتطرفين من الجمهوريين.

وأضاف الرئيس أنه يتوقع أن يساعد رئيس مجلس النواب الجمهوري في دفع المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم استبعادها من مشروع القانون المؤقت.

وقال بايدن: ”لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا”.

 

 

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