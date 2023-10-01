بايدن يوقع مشروع قانون الإنفاق ليصبح قانونًا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الإنفاق – المسمى رسميًا HR 5860 –، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

يعني توقيع بايدن إن المشروع اصبح قانونًا .

ووقع القانون في وقت متأخر من ليلة السبت بتوقيت أمريكا مما يمنع إغلاق الحكومة.

نشر حساب للبيت الأبيض على انستجرام ″ وقع للتو قانونًا لإبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 47 يومًا”.

ذكر الحساب الذي يتحدث على لسان بايدن ″هناك متسع من الوقت لتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي للسنة المالية المقبلة، وأنا أحث الكونجرس بقوة على البدء في العمل على الفور. يتوقع الشعب الأمريكي أن تنجح حكومته. دعونا نتأكد من ذلك.”.

