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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يوقع مشروع قانون الإنفاق ليصبح قانونًا

بايدن
بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الإنفاق – المسمى رسميًا HR 5860 –، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

يعني توقيع بايدن إن المشروع اصبح قانونًا .

بايدن يوقع مشروع قانون الإنفاق ليصبح قانونًا

البيت الأبيض: بايدن سيوقع فورا مشروع قانون التمويل الحكومي

ووقع القانون في وقت متأخر من ليلة السبت بتوقيت أمريكا مما يمنع إغلاق الحكومة.

نشر  حساب للبيت الأبيض على انستجرام ″ وقع للتو قانونًا لإبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 47 يومًا”.

ذكر الحساب الذي يتحدث على لسان بايدن ″هناك متسع من الوقت لتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي للسنة المالية المقبلة، وأنا أحث الكونجرس بقوة على البدء في العمل على الفور. يتوقع الشعب الأمريكي أن تنجح حكومته. دعونا نتأكد من ذلك.”.
 

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