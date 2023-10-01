عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

استهداف وزارة الداخلية
استهداف وزارة الداخلية التركية

أعلن الادعاء العام في أنقرة، اليوم الأحد، فتح تحقيق في الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية، مع حظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالهجوم.

وحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية “تي أر تي”، قال مكتب المدعي العام في أنقرة إنه بدأ تحقيقًا في الهجوم الإرهابي على مبنى مديرية الأمن في العاصمة، كما أصدرت محكمة أنقرة الجنائية قراراً بمنع النشر في القضية.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن هجوما إرهابيا وقع صباح اليوم، الأحد، كان يستهدف مقر الوزارة، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "الهجوم وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تركية، إنه سُمع دوي انفجارات قرب مبنى وزارة الداخلية، فيما طوقت قوات أمنية المنطقة.

ووفقا لما ذكرت قناة "CNN Turk" التلفزيونية، وقع الانفجار بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط أنقرة، ووصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.

أنقرة وزارة الداخلية الادعاء العام في أنقرة الهجوم الإرهابي تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتشار ملثمين يفرضون اتاوات على المواطنين في شوارع الغربية

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

بدء صرف معاشات أكتوبر من جميع فروع بنك ناصر|تفاصيل الزيادة الجديدة

قرار من محمود علاء بعد التلفظ بعبارات خارجة واستبعاده من تدريبات الزمالك

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية: الأمم المتحدة فشلت في احترام قراراتها

رئيس النواب: لدينا أجندة تشريعية مهمة تتضمن العديد من القوانين يجب إنجازها

الثقافة: 550 فعالية بالمحافظات احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. تفاصيل

أول تعليق من الكاف على تأهل الزمالك لمجموعات الكونفدرالية

فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

مسلحان يحاولان تفجير مقر الداخلية التركية بالقنابل| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

الماميز قلبو السوشيال ميديا.. شاهد أغرب تقاليع اللانش بوكس أول يوم دراسة

زلزال مدمر..تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن 3 أيام في أكتوبر

بعد تركيا.. ظهور مفاجئ لـ حفرة عميقة يثير الرعب في دولة عربية

فيديو

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق كوبري لسبب غريب /فيديوجراف

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ