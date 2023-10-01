فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

أعلن الادعاء العام في أنقرة، اليوم الأحد، فتح تحقيق في الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية، مع حظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالهجوم.

وحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية “تي أر تي”، قال مكتب المدعي العام في أنقرة إنه بدأ تحقيقًا في الهجوم الإرهابي على مبنى مديرية الأمن في العاصمة، كما أصدرت محكمة أنقرة الجنائية قراراً بمنع النشر في القضية.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن هجوما إرهابيا وقع صباح اليوم، الأحد، كان يستهدف مقر الوزارة، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "الهجوم وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تركية، إنه سُمع دوي انفجارات قرب مبنى وزارة الداخلية، فيما طوقت قوات أمنية المنطقة.

ووفقا لما ذكرت قناة "CNN Turk" التلفزيونية، وقع الانفجار بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط أنقرة، ووصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.