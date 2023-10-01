أول تعليق من الكاف على تأهل الزمالك لمجموعات الكونفدرالية

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الضوء على تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بمسابقة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمس السبت.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بعد التفوق على أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ثم استقبل هدفا في الشوط الأول من لقاء الإياب، ليصبح مطالبا بتسجيل أربعة أهداف في الشوط الثاني وهو ما تحقق في النهاية.

الزمالك يعود من بعيد

ونشر الكاف تقريرا بعنوان :"الزمالك يعود من بعيد ليضمن التأهل المؤكد لدور المجموعات".

وذكر موقع الكاف أن العملاق المصري الزمالك، الذي كان على وشك الإقصاء أمام أرتا سولار الجيبوتي، أظهر قوته في البطولة بانتصار صعب 4-1 ليضمن النتيجة الإجمالية 4-3 ليتأهل إلى مراحل المجموعات من المسابقة.

وأضاف أن الأبطال السابقون سجلوا 4 مرات بشكل مثير للإعجاب ليرسموا البهجة على وجه جماهير ناديهم.

