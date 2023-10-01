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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحزب العربي الناصري: مؤتمر حكاية وطن رصد إنجازات الدولة بالأرقام بقيادة الرئيس السيسي

صدى البلد

أصدر الحزب العربي الناصري، برئاسة الدكتور محمد أبو العلا بيانا اليوم، الأحد، ثمن خلاله مؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا المؤتمر رصد أمام المواطن المصري إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحصائيات رسمية وأرقام دقيقة.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن مؤتمر حكاية وطن كشف للجميع حالة التناغم بين المواطن المصري والقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا المؤتمر رصد قصة النجاح المصرية من النسيج المصري والثقة والصبر.

وأضاف "أبو العلا" أن مؤتمر حكاية وطن رصد توسع الحكومة فى إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 5046 وحدة صناعية مجهزة، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه.

وأوضح أنه من ضمن العوائد الضخمة التى تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية فى المحافظات توفير 48 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب، وكل هذا يتوافق مع رؤية الحزب العربي الناصري.

وانطلقت أمس، السبت، بقاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وابدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة، فتشهد حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،  وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

السيسي حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن محمد أبو العلا عبد الفتاح السيسي

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