الإصلاح والنهضة يحشد قواعده للنزول إلى الميادين لدعوة السيسي للترشح

أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن توجيهه لكافة قواعده وكوادره للنزول إلى الميادين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ودعا الحزب فى بيان صحفى له كافة كوادره وقواعده في كافة المحافظات للنزول إلى الميادين المختلفة دعوة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح.

وأكد الحزب على دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة وعلى أهمية إعادة انتخابه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها سيادته كزعيم استثنائي يبني الجمهورية الجديدة ويضع دعائم وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وشدد الحزب على ما أكد عليه في بياناته السابقة من أنه يضع جميع مقرات الحزب في كافة المحافظات تحت تصرف حملة دعم السيد الرئيس وأنه قد وجه قواعده في كافة المحافظات في وقت سابق لتحرير توكيلات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.