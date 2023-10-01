تُسلّي وقتها بالحديث مع الرجال أونلاين.. العجوز البريطانية استبدلت حبيبها المصري بـ «قطة»|تفاصيل

أثارت قصة العجوز البريطانية إيريس جونز 83 عامًا التي تزوجت من شاب مصري يصغرها بـ46 عامًا ثم انفصلت عنه في وقت سابق من العام الماضي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بسبب التصريحات النارية التي تلقيها العجوز من حين لآخر.

استبدلته بقطة

ويأتي آخر تصريحاتها بأنها وجدت سعادتها مع قطتها حيث إنها استبدلت حديثها مع حبيبها المصري بالحديث مع قطتها.. وأشارت إلى أنها أصبحت الآن "أسعد مما كانت عليه" عندما التقت الشاب محمد إبراهيم في نوفمبر من عام 2019 عبر الفيسبوك.

وأوضحت الجدة جونز أنها ترددت في البداية من إقامة علاقة مع الشاب المصري لأنه كان صغيرًا جدًا بالنسبة لها، لكن انتهى بها الأمر إلى السفر إلى القاهرة لأنها أعجبت بسحره الفكري ومظهره الجميل.

قالت إيريس لصحيفة The Sun's Fabulous إن محمد إبراهيم بدا "مهتمًا" بها وبدت مشاعره صادقة أيضًا. وعلى الرغم من فارق السن، تقدم لخطبة المتقاعدة التي اعترفت بأنها كانت "مفتونة" بسحره ومظهره الجذاب.

تزوج الثنائي في أكتوبر 2020 ثم انتقل محمد إلى بريطانيا في العام التالي. وفي يونيو من هذا العام، انفصل الزوجان بعد ثلاث سنوات فقط من لقائهما عبر الإنترنت.

خلاف على تنسيق الحديقة!

وقالت الجدة إن علاقتها بالشاب المصري 39 عاماً بدأت تتضاءل في وقت سابق من هذا العام بعد أن أخبرت محمد أنها تريد تنسيق حديقتها.. وأوضحت أنه كان يقطع العشب بنفسه في ذلك الوقت، وأثارت هذه المحادثة سلسلة من الجدل حول المال.

وأشارت إلى أن زوجها السابق أخبرها أنه ليست هناك حاجة لاستئجار بستاني محترف، لكنها اعتقدت أنها تستطيع إنفاق أموالها كما تراه مناسبًا.

وزعمت إيريس أيضًا أن محمد أخذ منها 25 ألف جنيه إسترليني عندما وصل إلى بريطانيا، مضيفة أنها أرسلت له أيضًا 14 ألف جنيه إسترليني عندما كان لا يزال في مصر.

ورد محمد على هذه المزاعم مؤكدًا أنه لم يتزوج إيريس بحثًا عن المال قائلًا "لو كنت أبحث عن المال، لكنت تزوجت امرأة غنية، وليست إيريس" مؤكدًا أن إيريس كانت زوجة صالحة في البداية إلا أنها بدأت في معاملته كعبد مخصص للعلاقة الحميمية فقط.

الحديث مع الرجال أونلاين

أكدت إيريس بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية أنها تركز على المضي قدمًا في حياتها، وقالت إنها تتحدث بالفعل مع رجال آخرين. إحداها رجل يبلغ من العمر 70 عامًا التقت به في منتدى للمقيمين الذين يعيشون في سومرست. مؤكدة أنها رغم ذلك ليست مستعدة للدخول في علاقة أخرى بعد، بل أنها تجد راحتها مع قطتها البنغالية التي أطلقت عليها اسم "السيد بوجونز" على اسم زوجها الراحل الذي انفصلت عنه عام 1993 وتوفي عام 2016.