مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة نقل بالشرقية

لقي طفل مصرعه إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق السلام بلبيس الصحراوي وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "عاطف ع ع" 15 سنة مقيم كفر حمزة بمحافظة القليوبية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق السلام بلبيس الصحراوي وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.