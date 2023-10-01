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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه إثر إصطدام سيارة به بشارع الجامع الكبير بقرية السدس دائرة مركز الابراهيمية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الابراهيمية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الابراهيمية بإستقبال "ابراهيم ر ا" سنة و6 اشهر مقيم قرية السدس دائرة مركز الابراهيمية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة نقل بالشرقية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر إصطدام سيارة به بشارع الجامع الكبير بقرية السدس دائرة مركز الابراهيمية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الابراهيمية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

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