مصرع طفل صدمته سيارة بالشرقية

لقي طفل مصرعه إثر إصطدام سيارة به بشارع الجامع الكبير بقرية السدس دائرة مركز الابراهيمية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الابراهيمية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الابراهيمية بإستقبال "ابراهيم ر ا" سنة و6 اشهر مقيم قرية السدس دائرة مركز الابراهيمية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر إصطدام سيارة به بشارع الجامع الكبير بقرية السدس دائرة مركز الابراهيمية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الابراهيمية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.