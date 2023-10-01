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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نائب محافظ الفيوم والأجهزة التنفيذية تتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس

الدكتور محمد عماد
الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم يتفقد المدارس اليوم

تفقد الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، يرافقه ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواى، والدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية، عدد من المدارس التابعة لإدارة أبشواي التعليمية.

و شملت الجولة مدرسة بنات أبشواي الابتدائية، والمدرسة الثانوية بنات بأبشواى، ومدرسة أحمد مفتاح التجريبية، للاطمئنان على انتظام الدراسة، وتواجد الطلاب داخل الفصول، وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.

 

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمحافظة، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، والإطمئنان على سير الدراسة وانتظام الطلاب داخل الفصول، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة، لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن، وذلك مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، يرافقه الأستاذ محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وعصام الدين نعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية، بتفقد مدرسة الشهيد محمد موسى الجلاب، ومدرسة الساحة الإبتدائية بسنورس، ومجمع سنورس للتعليم الأساسى، وفي مركز طامية، تفقد السكرتير المساعد، يرافقه ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، ومحمود هيبة مدير إدارة طامية التعليمية، مدرسة طامية الرسمية للغات، واطمأن علي سير العملية التعليمية داخل المدارس

 ووجه بضرورة توزيع كثافة التلاميذ داخل الفصول بشكل جيد ومناسب، مع الاهتمام بالنظافة والصيانة الدورية لكافة المدارس، وتوفير التهوية الجيدة والإضاءة الكافية، لخلق بيئة تعليمية جيدة للتلاميذ.

من جهته أكد محافظ الفيوم، علي استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بمختلف الادارات التعليمية بشكل منتظم، للإطمئنان على حسن سير الدراسة وانتظام الطلاب بالفصول، وتذليل أي شكاوي بالتنسيق مع مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة، لافتاً إلي أن التعليم قاطرة التنمية وأساس تقدم الشعوب.

وشدد المحافظ، على حسن استقبال الطلاب في بداية العام الدراسي، وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، موجهاً بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد، والآمن والصحي أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الإنتظام، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية.

 

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