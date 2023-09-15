تعليم الفيوم الخامس على الجمهورية في مسابقة ابدع وابتكر

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) في مسابقة أبدع وابتكر لطلاب المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية.

فازت الطالبة مرثا نبيل عطا الله ابو السعد حنا - مدرسة التوفيق الإعدادية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة معا نستطيع، فاز الطالب عمر محمد فاروق - مدرسة العزب الرسمية للغات بغرب الفيوم، بالمركز السادس على مستوى الجمهورية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين في المسابقات على مستوى الجمهورية ، وقدمت رسالة شكر وتقدير لتوجية عام الحاسب الآلي بالمديرية وإدارة غرب الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.



