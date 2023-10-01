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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع بدء العام الجديد.. محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء تفقده المدارس اليوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  اليوم الأحد، مدرسة "الشهيد لواء أحمد ذكي لطيف الاعدادية بنات" التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية، والتي تضم 14 فصلاً، بإجمالي 613 طالبة، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية، واطمأن على سير الدراسة وانتظام الطالبات داخل الفصول، وذلك مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وقدم محافظ الفيوم، التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً علي أهمية التعليم باعتباره أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقري، مطالباً الطالبات بضرورة الانتظام في الدراسة والمذاكرة، لتحقيق التفوق والتميز العلمي.

وشدد المحافظ، على حسن استقبال الطلاب في بداية العام الدراسي، وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، موجهاً بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد، والآمن والصحي أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الإنتظام، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية.

وأكد المحافظ حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة، على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، موجهاً رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة، بضرورة التعاون مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة، للإطمئنان والتأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد، وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية. 

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تعليم الفيوم: ورش عمل علمية وفنية وأدبية بمركز رعاية الموهوبين والتعلم الذكي

 

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