المرض أجبرهم على الاعتزال|توفيق عبد الحميد يتخذ القرار..وعبد الرحمن أبوزهرة يبعد عن الأضواء

انضم الفنان توفيق عبد الحميد، مؤخرا إلى قائمة النجوم المعتزلين بسبب حالتهم الصحية، بعدما أثاروا حالة كبيرة من الزخم الإعلامي خلال مشوارهم، وتحولت إلى جدل بعد قرار اعتزالهم، لاسيما أنهم اتخذوا هذا القرار فجأة.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين اعتزلوا الفن بسبب ظروف صحية.

توفيق عبد الحميد

كشف الفنان توفيق عبد الحميد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن اعتزاله الفن المرة الثانية بسبب ظروف صحية.

وكتب، في منشوره عبر فيسبوك: «ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي».

وكان الفنان توفيق عبد الحميد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشوراَ بعد إعلانه عدم الخضوع إلى عملية جراحية والاستمرار فى العلاج الطبيعي نتيجة الانزلاق الغضروفي الذي تعرض له.

وقال توفيق عبد الحميد: "شيئًا فشيئا تبدأ في التعود على الألم، ما دمت محتملا، ثم يرسل الله في طريقك من هم أكثر تعرضا للأشد من الألم، فتصبر وترضى وتحمد الله، وتعتبر نفسك من المرفهين اللي بيدلعوا".

وقرر الفنان توفيق عبد الحميد عدم خضوعه إلى عملية جراحية بعد إصابته بانزلاق غضروفي منذ سنوات.

عبد الرحمن أبو زهرة

كشفت سحر عبد الرحمن أبو زهرة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن اعتزال والدها الفن منذ فترة طويلة، مؤكدة أن هذا القرار اتخذه خلال الفترة الطويلة الماضية.

وقالت سحر أبو زهرة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : والدي اتخذ القرار منذ فترة طويلة ، هذا الأمر نابع من كونه قدم تاريخا فنيا طويلا ، وأراد أن يكتفي به ، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أن يتحمل الإرهاق الخاص بالتصوير.

وتابعت: والدي قدم أعمالا فنية كثيرة مازالت محفورة فى أذهان المشاهدين ، وقرر أن يترك الفن ويكتفي بما قدمه ، ولكنه بصحة جيدة.

وكان الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، خضع لجراحة في منطقة الحوض يوم السبت 9 أبريل 2022، ودخل بعدها لغرفة العناية المركزة بعد فقدان الوعي.

لطفى لبيب

في عام 2019، فاجأ الفنان لطفى لبيب جمهوره، بإعلانه اعتزال التمثيل بصورة نهائية بسبب تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وقال لبيب في تصريحاته: "رغم حبي للفن، إلا أنّ صحتي لم تعد تساعدني على ذلك، فليس بمقدوري مواصلة التصوير لساعات طويلة مثلما كنت أفعل قبل ذلك، ولهذا قررت أن أتوقف".

وأشار إلى أنه لن يتوقف عن تصوير الأعمال التي تعاقد عليها قبل إعلانه الاعتزال، لافتا إلى أنه سيتحامل على نفسه لتصوير تلك المشاهد، لكنه لن يتعاقد على أي أعمال جديدة في الفترة المقبلة.

يوسف فوزى

أعلن الفنان يوسف فوزي اعتزاله الفن في عام 2016، وذلك بسبب إصابته بمرض «الشلل الرعاش»، وهو الأمر الذي يمنعه من متابعة المهنة، وذلك لأنه لا علاج له سوى بعض الأدوية التي تهدئ من نوبات الشلل الرعاش، ولأن أعراضه تزداد مع التقدم في العمر.

وتألق يوسف فوزى في التمثيل في أوائل الثمانينيات من خلال عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتليفزيون، ومن أفلامه: "النمر الأسود، الهروب، حتى لا يطير الدخان، شاهد إثبات، شبكة الموت، الجاسوسة حكمت فهمي، ظرف طارق"، كما كثف عمله في الدراما التليفزيونية منذ أواخر التسعينيات بجوار عمله السينمائي، حيث قدم مسلسلات "هوانم جاردن سيتي، القرموطي في مهمة رسمية، أوبرا عايدة، فارس بلا جواد، الملك فاروق".