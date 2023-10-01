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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع بدء العام الدراسي

رئيس جامعة الفيوم يوجه الطلاب بالتحصيل الجيد والمشاركة في الأنشطة..شاهد

عمداء جامعة الفيوم
عمداء جامعة الفيوم اثناء تحية العلم

 شهد أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 بتحية العلم، الذي نظمته كلية التربية الرياضية، والإدارة العامة لرعاية الشباب، وطلاب من أجل مصر ،  تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وبحضور السادة عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة.

أكد أ.د محمد فاروق الخبيري انتظام الدراسة من اليوم الأول، ووجه بضرورة توفير كافة الخدمات والوسائل اللازمة للعملية التعليمية.

كما وجه  الطلاب إلى ضرورة الحرص على حضور المحاضرات والتحصيل الدراسي الجيد والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المتنوعة.

يذكر أن جامعة الفيوم استعدت للعام الدراسي من خلال تجهيزات قاعات المحاضرات، وإعداد خطة شاملة للنشاطات الطلابية في مختلف المجالات.

 

 

 

 

 

 

محمد كمال خلاف عميدا لكلية الآثار جامعة الفيوم

 

 

 

 

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