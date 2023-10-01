الأهلي يستهل مشواره بالبطولة العربية للسلة بالفوز على دجلة العراقي

استهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، مشواره في المجموعة الرابعة من البطولة العربية رقم 35 والمقامة بقطر خلال الفترة من 1 وحتى 12 أكتوبر الجاري، بالفوز على نظيره دجلة العراقي بنتيجة 92-77.

وسيطر المارد الأحمر على مجريات اللقاء الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على صالة نادي الريان الرياضي.

وجاءت نتائج فترات المباراة كالتالي:

الفترة الأولى: 27-23 لصالح الأهلي

الفترة الثانية: 55-54 لصالح الأهلي

الفترة الثالثة: 75-63 لصالح الأهلي

الفترة الرابعة: 92-77 لصالح الأهلي

ومن المقرر، أن يواجه الشياطين الحمر في المباراة المقبلة نظيره الاتحاد الليبي، فيما يلعب دجلة العراقي مع نظيره مجد طنجة المغربي.

وتضم قائمة أبناء قلعة الجزيرة في البطولة 14 لاعبًا وهم: "سيف سمير، الأمريكي نوريس كول، التونسي عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، النيجيري مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى المكاوي "كيجو"، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.