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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة القاهرة: استمرار فتح باب التقدم ببرنامج العلوم الإكتوارية بالكلية

عميد تجارة القاهرة
عميد تجارة القاهرة

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن  استمرار فتح باب التقدم ببرنامج العلوم الإكتوارية بالكلية، وذلك لطلاب الثانوية العامة وخاصة طلاب الشعبة الرياضية، موضحًا أن هذا البرنامج متاح فقط بكلية التجارة جامعة القاهرة.

وأكد شحاتة، أن كل طالب مرصود له 120 ألف جنيه قيمة المنحة للدراسة طوال الـ 4 سنوات، من خلال شركات التأمين ، مؤكدا أن الهدف من البرنامج سد العجز فى هذا التخصص وإيجاد خريجين على علم ببرنامج العلوم الإكتوارية، ويوفر فرص عمل للخريجين بمجرد التخرج.

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وأشار عميد كلية التجارة إلى أن وظيفة خبير اكتوارى أصبحت وظيفة هامة ومطلوبة فى سوق العمل وبها ندرة فى السوق المصرى، وأن هؤلاء الطلاب سيحظون باهتمام هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين وشركات التأمين أثناء الدراسة بما يمكنهم من الحصول على وظائف هامة بمجرد التخرج.

وأكمل الدكتور جمال شحاتة فى تصريحاته، أن معايير المفاضلة فى الاختيار للحصول على المنحة مجموع الثانوية العامة وإجادة اللغة الإنجليزية واجتياز امتحان رياضة واللغة وسيتم التواصل مع الكلية لمعرفة كيفية التقديم لهذه المنح.

الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة جامعة القاهرة طلاب الثانوية العام

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