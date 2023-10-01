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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هبوط حاد جدا في سعر الهاتف الأكثر طلبا من سامسونج Galaxy A54

هبوط حاد جدا في سعر
هبوط حاد جدا في سعر الهاتف الأكثر طلبا من سامسونج Galaxy A54

أطلقت شركة سامسونج مصر هذا العام هاتفها الجديد Galaxy A54 في السوق المصري. الهاتف الجديد يأتي ضمن الفئة المتوسطة من سامسونج، ويتميز بتصميم أنيق وشاشة كبيرة وكاميرات قوية وبطارية طويلة الأمد.

يأتي Galaxy A54 بشاشة Super AMOLED Plus مقاس 6.6 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 1280، وهو معالج جديد من سامسونج يوفر أداءً قويًا في المهام اليومية والألعاب. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

هبوط حاد جدا في سعر الهاتف الأكثر طلبا من سامسونج Galaxy A54

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 64 ميجابكسل (الكاميرا الرئيسية) + 12 ميجابكسل (كاميرا فائقة الاتساع) + 5 ميجابكسل (كاميرا ماكرو) + 5 ميجابكسل (كاميرا عمق). الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

يتوفر Galaxy A54 بثلاثة ألوان هي: الأسود والأبيض والأزرق.

يتوفر الهاتف في السوق المصري بسعر منخفض حاليا يصل ل 13499 جنيه مصري.

 

مميزات هاتف Galaxy A54:

 

• تصميم أنيق

• شاشة كبيرة وذات جودة عالية

• كاميرات قوية

• بطارية طويلة الأمد

عيوب هاتف Galaxy A54:

• لا يدعم الشحن السريع بقوة 45 وات

• لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن

• حواف الشاشة كبيرة

 

يعد Galaxy A54 هاتفًا جيدًا في الفئة المتوسطة، ويقدم أداءً قويًا وكاميرات جيدة وبطارية طويلة الأمد. ومع ذلك، هناك بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل عدم دعم الشحن السريع بقوة 45 وات وعدم دعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

Galaxy A54 سامسونج AMOLED Exynos مميزات هاتف Galaxy A54

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