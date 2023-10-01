عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سبب اختطاف صغيرين في مدينة نصر.. والعقوبة الرادعة الصادرة بحق المتهمين

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة، حكمها، بمعاقبة المتهم "البراء. م" بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الشروع في خطف طفلين في مدينة نصر.

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

مستندات| تشكيل محكمة الإسكندرية الاقتصادية للعام القضائي الجديد

وكشف، أمر الإحالة، أن المتهم "البراء .م" وآخرين سبق الحكم عليهم، شرعوا في خطف الطفلين المجني عليهما " مروان . أ " و شقيقه " سليم " بالتحاليل الواقع علي والدتهما " مي . ص " بأن قام المتهم الثاني بالحضور إلى محل سكنها وايهامها بعمله في الروضة، محل ارتياد نجليها حتي يتمكن من خطفهما، وذلك حال تواجد الأول والثالث بمسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو ضبط المتهم الثاني والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت والدة المجني عليهما الطفلين الصغيرين، إنها وردت لها رسائل عبر هاتفها المحمول من خلال أحد التطبيقات، يزعم تنظيم الروضة- محل ارتياد صغيريها- لإحدى الحفلات الترفيهية، وسيقوم منظم الاحتفالية بإرسال سيارة لاصطحاب الصغيرين؛ فأبلغت الشرطة- عقب التواصل مع مسئولي الروضة-، وبتاريخ الواقعة، تمكن معاون مباحث مدينة نصر أول، من ضبط المتهم الثاني أسفل العقار سكنها، وأضافت أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة؛ هو خطف الطفلين.

وكشفت شهادة والد الطفلين " أحمد . ي " أنه وبصفته والد الطفلين وعلي اثر خلافات سابقة فيما بينه وبين  مع المتهمة الرابعة اتفقت مع المتهمين علي ارتكاب الواقعة.

وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة هو خطف الطفلين.

وكشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول أنه وعلى أثر بلاغ من والدة الطفلين؛ انتقل لمحل إقامتها، وتمكن من ضبط المتهم الثاني أسفله، وبمواجهته؛ أقر بحضوره رفقة المتهمين الأول والثالث زاعما كونه أحد العاملين بالروضة لإقلال الطفلين، قاصدا من ذلك خطفهما .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق و أمانة سر محمد طه.

مدينة نصر المشدد 7 سنوات المستشار حسن فريد جنايات القاهرة خطف الطفل محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

عقوبة رادعة لتاجري الكيف وتغريمهما 10 آلاف جنيه في مدينة نصر

هل يحق لأسرة الموظفة ضحية جامعة القاهرة تعويض مالي؟..تفاصيل

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

احترفت الأعمال المنافية للآداب منذ 6 أشهر .. اعترافات مثيرة لفتاة الجيزة

تأجيل محاكمة 4 مُتهمين بالاتجار في الهيروين بالمعادي

ننشر.. نص اعترافات المتهم بالتعدي على مضيفة طيران في القاهرة الجديدة

أيدي خبطت فيها.. اعترافات مثيرة في واقعة التحر.ش بمضيفة جوية بالقاهرة الجديدة

قرار عاجل من جنايات القاهرة ضد شخص وسيدة لحيازتهما مخدر الهيروين بحلوان

ترشيحاتنا

مقاتلات تايفون.. أول تحرك عسكري بريطاني لدعم بولندا ضد روسيا

سبب اختطاف صغيرين في مدينة نصر.. والعقوبة الرادعة الصادرة بحق المتهمين

اللي نسيت تصحي العيال واللي عملت طابور ونيس| المصريون يبدعون في أول يوم مدرسة.. وهذا ما حدث بالمنوفية

بحث زيادة الاستثمارات الإيطالية بالقطاع الصحي في مصر وتوفير أجهزة لمرضى النخاع الشوكي

جريمة في حق الشعب.. 42 حزبًا تعلن رفضها عودة الإخوان للمشهد السياسى

خالد الجندي يكشف نصيحة سيدنا النبي لابنته عندما طلبت خادمة لبيتها| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

الأرز والكرنب.. أفضل ماسك لشد الوجه

في واقعة غريبة.. نفوق غوريلا بسبب طفل |تفاصيل

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ