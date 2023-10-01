سبب اختطاف صغيرين في مدينة نصر.. والعقوبة الرادعة الصادرة بحق المتهمين

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة، حكمها، بمعاقبة المتهم "البراء. م" بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة الشروع في خطف طفلين في مدينة نصر.

وكشف، أمر الإحالة، أن المتهم "البراء .م" وآخرين سبق الحكم عليهم، شرعوا في خطف الطفلين المجني عليهما " مروان . أ " و شقيقه " سليم " بالتحاليل الواقع علي والدتهما " مي . ص " بأن قام المتهم الثاني بالحضور إلى محل سكنها وايهامها بعمله في الروضة، محل ارتياد نجليها حتي يتمكن من خطفهما، وذلك حال تواجد الأول والثالث بمسرح الجريمة للشد من أزره، إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، وهو ضبط المتهم الثاني والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت والدة المجني عليهما الطفلين الصغيرين، إنها وردت لها رسائل عبر هاتفها المحمول من خلال أحد التطبيقات، يزعم تنظيم الروضة- محل ارتياد صغيريها- لإحدى الحفلات الترفيهية، وسيقوم منظم الاحتفالية بإرسال سيارة لاصطحاب الصغيرين؛ فأبلغت الشرطة- عقب التواصل مع مسئولي الروضة-، وبتاريخ الواقعة، تمكن معاون مباحث مدينة نصر أول، من ضبط المتهم الثاني أسفل العقار سكنها، وأضافت أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة؛ هو خطف الطفلين.

وكشفت شهادة والد الطفلين " أحمد . ي " أنه وبصفته والد الطفلين وعلي اثر خلافات سابقة فيما بينه وبين مع المتهمة الرابعة اتفقت مع المتهمين علي ارتكاب الواقعة.

وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم الواقعة هو خطف الطفلين.

وكشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول أنه وعلى أثر بلاغ من والدة الطفلين؛ انتقل لمحل إقامتها، وتمكن من ضبط المتهم الثاني أسفله، وبمواجهته؛ أقر بحضوره رفقة المتهمين الأول والثالث زاعما كونه أحد العاملين بالروضة لإقلال الطفلين، قاصدا من ذلك خطفهما .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق و أمانة سر محمد طه.