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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فقأ عينيها والسبب صادم.. مأساة ممرضة السلام مع تاجر المخدرات| تفاصيل مثيرة

ممرضة السلام
ممرضة السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها لضبط المتهم الثالث في واقعة الاعتداء على ممرضة السلام، بالأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة.

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ممرضة السلام

 

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي شخصين وجاري البحث عن أخر لاتهامهم بالتعدي علي ممرضة بالضرب وإحداث إصابات بها بسبب خلافات الجيرة .

 

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (لمنعه من بيع المخدرات أمام منزلها مسجل خطر يفقأ عين ممرضة السلام).

 

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلا م أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها المذكورة بالخبر (ممرضة السلام، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمات بالوجه والعين وإشتباه كسر بالأنف.

 

وبالإنتقال وسؤالها قررت بحدوث مشادة كلامية بين،ممرضة السلام، وجيرانها 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بذات المنطقة بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة قاموا خلالها بإلقاء الحجارة تجاهها محدثين إصابتها وتم ضبط إثنين من المتهمين.

 

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر (جارى ضبطه) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ممرضة ممرضة السلام جريمة السلام بسبب خلافات الجيرة خلافات الجيرة

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