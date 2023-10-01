اقتصادي: مؤتمر حكاية وطن مصارحة كاشفة من القيادة السياسية

قال الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، إن مؤتمر حكاية وطن، الذي يعقد على مدار 3 أيام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل مصارحة كاشفة من القيادة السياسية حول ما قدمته الدولة على الأرض ومردوده على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك إنجازات تحققت بالفعل على أرض الواقع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة صدي البلد، أن التطوير الذي شهدته مصر شمل جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وأن هناك طموحات أكبر للمواطن المصري خلاف ما تحقق الفترة المقبلة. وشدد على أن مصر استطاعت مواجهة والتخفيف من آثار الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من خلال تنفيذ مشروعات تنموية.

وأكد أيضًا أن إجراءات وقرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة للتخفيف على المواطن كانت مهمة، وأشاد بالمشروعات الاجتماعية التي نفذتها القيادة السياسية.