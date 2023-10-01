عضو باتحاد الكرة: المرأة تعيش عهدها الذهبي بقيادة السيسي..ونقف خلفه صفا واحدا

نظمت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مسيرة حاشدة بمركز شباب فاقوس بمحافظة الشرقية ، لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة في تصريحات صحفية اليوم، إن المسيرة شهدت مشاركة حشود كبيرة من مختلف فئات وطوائف المجتمع ، وتم عقد لقاء مفتوح مع المواطنين لتسليط الضوء علي انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية الكبيرة لدولة بحجم مصر لا يمكن اختزالها في بعض السطور، ولكن الدليل على ترابط الشعب مع القائد ما رأيناه في مؤتمر مركز شباب فاقوس برئاسة المحاسب محمد رفاعي وحضور حاشد لأهالي مركز فاقوس والقرى التابعة له لدعم وتأييد الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

عضو اتحاد الكرة تدعم الرئيس السيسي

وأكدت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة أن الرئيس السيسي حقق انجازات كبيرة مجال الرياضة حيث نعيش طفرة كبيرة علي مستوي المنشآت الرياضية ، وكذلك تحقيق العديد من الإنجازات علي مستوي الالعاب الجماعية والفردية قائلة :" الرئيسي السيسي اعطي الرياضة المصرية اهتمام غير مسبوق ".

كما أشادت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة المصرية والدليل وجودي في عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ككادر نسائي شاب يمكنه المشاركة في تطوير كرة القدم المصرية لافتة الي أن الرئيس تحدث في 2019 عن منتخب مصر لكرة القدم النسائية واليوم أصبح لدينا منتخب مصنف عالميا وكذلك منتخب للناشئات ونننافس في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الإفريقية ولدينا دوري تشارك فيه الأندية الشعبية وهو حلم طال انتظاره على مدار 25 سنة.

واختتمت دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة تصريحاتها قائلة :" كل الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد عظيم لشعب عظيم".