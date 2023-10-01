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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد ميداليتين في بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة MMA باليونان

صدى البلد

حصل المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة «MMA» على ميداليتين في بطولة العالم للشباب التي أقيمت في اليونان خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 1 أكتوبر الجاري.

وحصدت روان عياد، الميدالية الفضية بعد الخسارة في المباراة النهائية من لاعبة كازاخستان فيما فازت حبيبة عبد المنعم لاعبة المنتخب الوطني بالميدالية البرونزية بعد تحيز واضح من لجنة الحكام للاعبة الأمريكية الأمر الذي أهدر على مصر ميدالية فضية في منافسات بطولة العالم.

وأشاد محمد إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للفنون القتالية المختلطة MMA-، بالنتائج المحققة لبعثة المنتخب المنتخب المصري في بطولة العالم للشباب والتي شهدت منافسات غاية في القوة بين الدول المشاركة.

وكشف إبراهيم أنه كان من المتوقع أن يشارك الاتحاد بعدد أكبر من اللاعبين ولكن لصعوبات الحصول على التأشيرة اللازمة للسفر تم تقليص عدد المشاركين الفراعنة في بطولة العالم.

وشارك المنتخب المصري للفنون القتالية المختلطة MMA- في بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة في دولة اليونان بأربعة لاعبين وهم اللاعب أدم ربيع، مصطفى محمود، واللاعبتان حبيبة عبدالمنعم وروان عياد، ومدرب المنتخب كابتن رمضان نعمان وكابتن محمود سعيد المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس البعثة ورئيس اللجنة العليا لرياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA».

المنتخب المصري روان عياد

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