مؤتمر حكاية وطن .. عدلي حسين: السيسي رجل دولة

أكد المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن رجل دولة، مضيفا أن الدولة المصرية تواجه تحديات في غاية الأهمية.

وأضاف عدلي حسين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك مناخ جديد وتحديات ليست سهلة وفي مقدمتها أزمة سد النهضة والتحالفات الجديدة.

وتابع المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن مشكلة للتعليم ان الطالب لديه أقوى من المدرس بفضل وسائل التواصل الحديثه، متابعا أن يجب أن نقبل أن هناك تغير يتطلب وجوه جديدة تواجه هذا التغير.