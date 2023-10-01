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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

لحل مشاكل المواطنين.. رسائل الرئيس السيسي من حكاية وطن للحكومة والشعب| تفاصيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء و رجال الدولة.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن، على مدار 3 أيام كشف حساب الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار التسع سنوات الماضية، ما تحقق من إنجازات وما تواجهه الدولة من تحديات، وآليات المواجهة.

رسائل هامة من الرئيس للمصريين 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدولة اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش إلا الأفكار".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن"، أن فترة عمل الدكتور مصطفى مدبولي وزير إسكان أو رئيس وزراء، كانت فترة ليست بهينة. 

 وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة لا يمكن أن تقوم بدون تنمية وتطوير، متابعا: "حد يقولي بلاش تطور موانئ ومتعملش مناطق لوجستية"، متسائلا: "أومال انتوا عايزين تبقوا بلد إزاي".

الرئيس السيسي: مشكلة الوحدات السكنية الشاغرة لن تحل إلا بمواجهة ثقافة الخوف

السيسي: بناء شقق إسكان وفرشها لغير القادرين ضرورة وواجب على الدولة

وتابع: "الناس لازم تعرف الدولة بتتعمل إزاي، أنا عديت على دول أفريقية كثيرة، وشوفت هي ماشية إزاي، وسألتهم بتقدموا دعم إيه، قالوا مفيش مش بنقدم أي دعم، وكنت بسأل علشان أتعلم علشان أشوف بلدي هي كده ليه".

زيادة سعر تذكرة مترو الإنفاق

 وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي  أن الفهم والوعي والصدق هو الأهم لبناء الدولة، مضيفا أن أود لفت نظر المصريين أن السكك الحديدة ومترو الإنفاق تعد أرصدة مصر وأصولها.

وأردف: "قبل زيادة سعر تذكرة مترو الإنفاق لم يكن المترو يؤتي ثمن تشغيل، لافتا إلى أن القطار الكهربي السريع تكلف ٢٥ مليار دولار".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة حاجة تانية غير الكلام، كامل الوزير كان بيجيب مصطفى مدبولي علشان يضغطوا عليا علشان الفلوس. 

واكمل الرئيس السيسي، أن لا يجوز أن يكون لدينا طلبات إسكان اجتماعي دون أن نقابل ذلك بالبناء، وما لم يكن هناك قانون حاسم يعالج ثقافة الخوف على الوحدات السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح. 

شقق إسكان لغير القادرين

وتابع: "مقتضيات الأمن القومى، تحتم على الدولة بناء شقق اسكان وفرشها لغير القادرين، والدولة لا تترك ثغرة لإستخدامها فى نظم الحرب الحديثة فى هدم الدول، السكة الحديد ومترو الانفاق، بمثابة رصيد لمصر، لافتا إلى أن مترو حلوان تكلف 25 مليار لرفع كفاءته وهو لا يحقق تكاليف تشغيله". 

الرئيس السيسي: الدولة اللي ظروفها الاقتصادية صعبة ملهاش إلا الأفكار

الرئيس السيسي: مشكلة الوحدات السكنية الشاغرة لن تحل إلا بمواجهة ثقافة الخوف

ونوه: “بعض النقاط مثل سعر تذاكر المترو محل نقاش وخوف من الحكومة والمسؤولين، ولكن بناء الدولة واسترداد تكلفة "تريليون جنيه" تنفذ ورفع كفاءة السكك الحديد يقتضى مناقشتها، معقبا:" امال عايزين مصر تبقى بلد ازاى وتاخد مكانها على الخريطة".

وأشار  الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عملنا 300 ألف وحدة سكنية بـ 85 مليار جنيه وفرشنا الوحدات دي"، معقبًا: "الكلام ده احنا اتكلمنا عنه كتير.. وكان الهدف منه ان احنا كدولة نعبر لأهالنا اللي ظروفهم صعبة عن ان احنا مش هنسيبهم".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتطوير الكامل والشامل، لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية والطرق بحلول عام 2025 وليس 2030.

واستكمل: "الدولة اذا أرادت أن تكون مركز تجارة عالمي لا بد من الإنتهاء من تطوير الموانئ في أسرع وقت". 

السيسي يوجه بتطوير الموانئ

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتطوير الكامل والشامل، لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية والطرق بحلول عام 2025 وليس 2030.

وقال الرئيس السيسي، إن الدولة اذا أرادت أن تكون مركز تجارة عالمي لا بد من الإنتهاء من تطوير الموانئ في أسرع وقت، وفهم معنى الأمن القومي يستحوجب سد الثغرات أمام الحرب الحديثة لهدم الدولة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما تم عرضه خلال مؤتمر حكاية وطن قد تم بجهد وإرادة، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكثر شخص تحمل الضغوط.

رسائل عاجلة من الرئيس للحكومة 

وأوضح الرئيس السيسي أن الدول التي لديها ظروف صعبة لا تملك إلا الأفكار.

وعن المشروعات المقرر لها أن تنتهي في 2030 قال الرئيس السيسي موجها كلامه لوزيري النقل والإسكان " أنا معرفش حاجة اسمها 2030 وكل حاجة تنتهي في 2025 سواء كنت معاكم أولا".

وطالب الرئيس السيسى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة إنجاز المشروعات فى عام 2025، مضيفًا "أنا معرفش حاجة اسمها 2030 أنا بتكلم على 2025، لازم كل حاجة تخلص 2025".

وتم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي  5 محاور رئيسية، في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث السكك الحديدية، وهي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

السيسي مؤتمر حكاية وطن الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس السيسي وزير النقل الحكومة

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