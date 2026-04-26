بعد القضاء على الإرهاب .. طفرة تنموية كبرى في سيناء |تفاصيل

أكد وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، أن تنمية سيناء قامت على محورين رئيسيين، أولهما القضاء على الإرهاب، وثانيهما إطلاق مشروعات تنموية شاملة منذ عام 2014.

وأوضح مصطفى، خلال حواره ببرنامج "استديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة نجحت في مد جسور التنمية بين سيناء وباقي المحافظات من خلال تنفيذ الأنفاق والكباري العائمة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية التي تتمتع بها المنطقة، مؤكدًا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية بنسبة 100%.

وفي قطاع الإسكان، أشار إلى تنفيذ أكثر من 10,900 بيت بدوي، و5,700 وحدة إسكان اجتماعي، إضافة إلى 1,124 منزلًا بدويًا، و327 عمارة سكنية متنوعة بين الإسكان التعاوني والاجتماعي في شمال وجنوب سيناء.

أما في قطاع المياه والصرف الصحي، فقد تم إنشاء عدد من المحطات الكبرى، من بينها محطة الأنفاق شرق بطاقة 104 آلاف متر مكعب يوميًا لتغذية مناطق شمال سيناء ورفح، ومحطة غرب النفق بطاقة 70 ألف متر مكعب، إلى جانب محطات تحلية في مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، فضلًا عن إنشاء خزانات مياه بسعة 130 ألف متر مكعب في رأس سدر والطور وشرم الشيخ.

كما تم تنفيذ شبكات صرف صحي متكاملة في مدن العريش وشرم الشيخ، إلى جانب عدد من القرى والتجمعات السكنية، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة ودعم الاستقرار والتنمية المستدامة في سيناء.