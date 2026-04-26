له سجل إجرامي .. الإعـ.ـدام شنقا لـ عاطل تعدى على طالبة بمحافظة الوادي الجديد

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الوادي الجديد، غيابيا " عاطل " بالإعـ.ـدام شنقا لقيامه بالتعدي جنـ.ـسيا على طالبة بعد أن استدرجها إلى منزله دائرة قسم الخارجة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر فهمي صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمرو محمد سلطان، و أحمد أبو العلاء كدواني وحضور عاصم أحمد عبد الرحمن وكيل النيابة، وأمانة سر عادل حسين.

تعود وقائع القضية رقم 7509 لسنة 2025 جنايات الخارجة إلى ورود بلاغا من " شيماء . أ . ح "، موظفة اتهمت فيه " سيد . ح . م " بخطف ابنتها " رحمة " 17 عاما، والتعدي عليها جنـ.سيا، داخل مسكنه .

وتوصلت تحريات الرائد أحمد ممدوح زوام رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة إلى صحة الواقعة ، وأشارت التحريات إلى قيام المتهم باستدراج المجني عليها إلى منزله والتعدي عليها جنـ.ـسيا ، وأضافت التحريات إلى أن المتهم سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة.



وكان المستشار محمد عبد الموجود أبو الريش المحام العام الأول لنيابات الوادي الجديد الكلية أحال المتهم " سيد . ح . م " إلى محكمة جنايات الوادي الجديد ووجهت النيابة العامة بأنه في غضون عام 2025 خطف بالتحايل المجني عليها " رحمة . ع . أ " 17 عاما، طالبة بان قام باستدراجها لمحل الواقعة وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي انه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها بغير رضاها .