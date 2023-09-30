3 متهمين بإسقاط الدولة المصرية والرئيس السيسي يكشف مصيرهم خلال "حكاية وطن"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، افتتاح فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة ثلاثة أيام، والمقرر أن يستمر حتى يوم الاثنين المقبل، والذي يشهد حكاية مصر منذ عام 2011 وحتى اليوم من منظور الدولة.

تفاصيل مؤتمر حكاية وطن

وتضمنت أهم محاور كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر توضيح التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وما تقوم به الدولة لاستمرار خطة التنمية ومساعدة المواطنين على الثقة بأنفسهم، مؤكدا أن التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، كانت كافية لجعلها غير قادرة على النهوض مرة أخرى، مؤكدًا أن الدولة أمام فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته اليوم السبت في مؤتمر حكاية وطن: "ناس كتير هتقول على فرصة التغيير دا كلام ولكن الفرد يقاتل لأجل بلده ونصيبه في إيد ربنا"، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير".

وتابع الرئيس: "لا توجد دولة تُبني إلا على الصلاح، وليس بالإهانة والخراب ولا الهدم والتشكيك والظلم، زي لما أقول على عمل أجراه مسؤول إن العمل ده منقوص أو فاسد أو غير مدروس أنا بظلمه وبظلم جهده وعمله وبحط عليهم التراب"، مستطردا "مشكلة الدولة خلال السنين إللى فاتت إنها هزت الثقة في نفسها، الناس مكنتش مصدقة إننا نقدر نعمل طريق أو كوبري واستكتروهم على نفسهم»، مضيفًا: «عندنا كتير أوي من العمل والجهد والمثابرة، ولو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان فمناكلش ولا نشرب".

وأردف السيسي: "هقولكم على حاجة أول مرة أقولها في العلن، وإحنا بنعمل قناة السويس، أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق، قال إننا عاوزين نخلي المصفوفة المالية تتواكب مع الاقتصاديات وقتها سعر الفائدة كان 10.5%، فقولت هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء قناة السويس بفائدة 12%، عشان الناس تتحرك وتحط فلوسهم واللي أدت إلى إنجاز المشروع الذي لا يكفيه من 5 إلى 10 سنوات في سنة واحدة".

أهمية المشروعات التنموية

ونوه الرئيس إلى أنه كان من المتوقع أن يحقق دخل قناة السويس خلال 2024- 2025 نحو 12 مليار جنيه، واليوم أصبحت تحقق دخل 10 مليار جنيه، ومتوقع وصولها إلى 10.5 مليار بنهاية عام 2023، مؤكدا أن الدولة لم تنظر إلى العائد المادي من مشروع قناة السويس الجديدة بقدر ما تم الاهتمام بالعائد المعنوي الذي سيعود على المصريين في تلك الفترة.

ولفت إلى أن قناة السويس الجديدة لم يكن الهدف منها خدمة المسار الاقتصادي، لكن كان جزء منها ومن أي مشروع هو استعادة الناس ثقتهم بأنفسهم، مشيرا إلى تقدير الدولة لأرواح شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للدولة، مضيفًا: "لازم نخلي بالنا باللي ضحوا عشانه، ولا يمكن أبدًا هنبقى جاحدين ونهدر اللي قدموا أرواحهم فداءً له".

من جانبه قال الدكتور أحمد سيد أحمد المحلل السياسي، إن مؤتمر حكاية وطن الذي عقد اليوم بحضور الرئيس السيسي تحدث عن مسيرة من الإنجازات التي قام بها الرئيس وذكر أنها حصاد لسنوات من العمل الجاد، مشيرا إلى أن الانتخابات فرصه للتغيير تؤكد ثقة الرئيس عبد السيسي في المصريين وعملهم على انتقال مصر للأفضل على الخريطة السياسية والاقتصادية والعالمية بما يتناسب مع تاريخنا الكبير.

وأضاف سيد أحمد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مؤتمر حكاية وطن استعرض الكثير من الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية، لافتا إلى أن "مصر تشهد نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات حيث انتقلت من مرحلة الفقر إلى تأسيس الجمهورية الجديدة"، متابعا: كشفت لغة الأرقام خلال تسع سنوات تولى فيها الرئيس السيسي مقاليد البلاد عن إنفاق الدولة ما يقارب 10 تريليونات على المشروعات منها في مجال تطوير البنية التحتية بهدف تحقيق الانطلاق الاقتصادي.

وأوضح المحلل السياسي، الدولة أنفقت مئات المليارات في قطاعي الكهرباء والصحة حيث أنفقت الدولة على قطاع الصحة في العام الماضي 134 مليار جنيه من خلال المبادرات التي تعد نقله في حياة الفرد المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية عملت على تطوير قطاع التعليم والاهتمام بجودة المدارس وزيادة إعدادها بهدف خلق جيل قادر على التعامل مع التحديات.

المشاركون في حكاية وطن

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة انطلاق مؤتمر حكاية وطن، اليوم السبت وحتى الإثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة ركزت على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، فيما تناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

فيما يشهد اليوم الثاني جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

ويشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.