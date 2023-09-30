هؤلاء تآمروا على مصر.. السيسي يفضح أهل الشر| ويؤكد: أساءوا لنا ولأسرنا

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، التي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر فعاليات المؤتمر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

جانب من المؤتمر

مؤتمر حكاية وطن

ورحب الرئيس السيسي، فور وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر بجميع الحضور، موضحا أنه سيتم سرد حكاية بلادنا خلال المؤتمر الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، مضيفا أن الحوار الوطني الذي تم إطلاقه من العام الماضي جاء لنتحدث فيه مع بعضنا البعض، مؤكدا أن البلاد تعيش وتنمو بالعمل والتضحية والإخلاص والشقاء وليس بالكلام.

وقال الرئيس السيسي: "اليوم سنحكي حكاية مصر منذ 2011 حتى الآن"، مضيفا "أنه من المهم أن تعرفوا، وسنحكي لكم من منظور ما معنى أن دولة كانت تقابل تحديات كبيرة وكانت كفيلة بإنهاء دول لم تقف على حالها حتى الآن"، متابعا: "تكراري لهذا الكلام كثيرا للتذكرة وليكون ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، أنا كررت هذا الكلام 100 مرة أن البلاد لا تعيش ولا تنمو ولا تكبر إلا بالعمل والشقاء والتضحية والإخلاص والأمانة وليس بالكلام فقط"، موجها عددا من الرسائل العاجلة للمصريين أهمها التحذير من "محاولة تشكيك المصريين في دولتهم وحكومتهم وقدرتهم على البناء".

وقال السيسي: "أثناء حفر قناة السويس الجديدة كنا نحارب إرهاب وكذب وافتراء وشائعات تقدح في كل مسار نقوم به ويتم الإساءة لنا ولأسرنا، مشروع قناة السويس الجديدة كان محاولة لإكساب المصريين الثقة المفقودة وصناعة الأمل الضائع"، مضيفاً "كانت مشكلة الدولة السنوات الماضية هو زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الحكومة، مشروع قناة السويس الجديدة استهدف تجميع المصريين على قلب رجل واحد، لم ننظر للعائد المادي من مشروع قناة السويس الجديدة بقدر ما اهتممت بالعائد المعنوي الذي سيعود على المصريين في تلك الفترة، جزء كبير من العمل الذي قمنا به كان هدفه استعادة الثقة لدي المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه".

يذكر أن أن قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة شهدت انطلاق مؤتمر حكاية وطن، اليوم السبت وحتى الإثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث تحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية، بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

إنجازات ملموسة للدولة

في هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والذي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والخبراء المتخصصين في شتى المجالات، تميز بالصراحة والمكاشفة أمام الشعب المصري بعرض الإنجازات التنموية والاقتصادية التي حققتها الدولة خلال السنوات التسع الماضية منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم .

أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن مؤتمر حكاية وطن يعرض الإنجازات المحققة على أرض الواقع والتحديات والمخاطر التي واجهتها الدولة وكيف نجحت في حلها، كما سلط الضوء على الأولويات الرئيسية والتنموية لنهضة الاقتصاد المصري وتحقيق الازدهار وبناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن عرض المؤتمر كيف تأسست قناة السويس الجديدة والتي كانت حلما يصعب تحقيقه إلا أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي والشعب الواعي حققته ما ساهم في زيادة دخل قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي من 4 مليار دولار إلى أكثر من 10 مليار دولار سنويا عام 2024.

وأشار غراب، إلى أن المؤتمر عرض تنفيذ وإقامة الدولة 120 ألف فصل دراسي بتكلفة 40 مليار جنيه، وإنشاء مدارس المتفوقين والتكنولوجيا، إضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية من 50 جامعة عام 2014 إلى 96 جامعة حاليا، إضافة لتطهير سيناء من الإرهاب وتنميتها بكافة المشروعات خلال الـ 9س سنوات الماضية حيث أنفقت الدولة عليها 610 مليار جنيها، إضافة إلى وضع خطة لإنفاق 300 مليار جنيه أخرى عليها، إضافة لعرض المؤتمر نجاح الدولة في تطوير المرافق العامة والتي بلغت استثماراتها 3.4 تريليون جنيها، إضافة لعرض مشروع مبادرة حياة كريمة العملاقة وأهميتها ونجاحاتها .

تابع غراب، أن المؤتمر عرض نجاحات الدولة في التوسع في محطات التحلية وإقامة شبكة ومحطات الكهرباء والطاقة العملاقة، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة والخضراء، إضافة للنجاح في التحرك نحو تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز من خلال وجود بنية أساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتحول من دولة مستوردة له إلى دولة مصدرة له، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بكافة المحافظات .

ولفت غراب، إلى عرض المؤتمر نجاحات الدولة في قطاع السياحة وذلك بترميم 220 مكان أثري وافتتاح عشرات المتاحف، حتى بلغ عدد السياح الوافدين لمصر لـ 15 مليون سائح سنويا، وسعي مصر لمضاعفة العدد خلال السنوات القادمة، إضافة لعرض المؤتمر النهوض الصناعية والمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة والتحول نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.