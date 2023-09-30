السيسي: أطالب المستثمرين بالدخول لقائمة تصنيع مستلزماتنا المستوردة لتخفيف العبء على الدولار

طالب الرئيس السيسي، مستثمري مصر بالدخول في قائمة تصنيع مستلزماتنا المستوردة لتخفيف العبء على الدولار.

وقال الرئيس السيسي، خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"،: "مستعدين كدولة لتقديم كافة التسهيلات لجذب المستثمرين".

وأشار: "دعم الصناعة سيخفف الضغط على الدولار"، موضحا: "الإنفاق بالدولار عبء علينا، لأننا بنجيب المشتقات البترولية بالدولار وبنبيعها بالجنيه، وغيرها من المواد الغذائية والسلع".

وشدد: "لابد من توافر رقم من الدولار أحطه ومش مستني أنه يرجعلي تاني، ولكي يحدث ذلك لابد أن تكون إيراداتي من الدولار لابد تساوي إنفاقي من الدولار أو يزيد".