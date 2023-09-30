الرئيس السيسي للمصريين: عينكم دائما على استقرار البلد

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة الاقتصاد المنعقدة ضمن مؤتمر حكاية وطن المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي متسائلا، في كلمته :" هل فيه حد كان عايز يحكم البلد في 2011 ويهدها عشان ياخدها في عام 2012".

وأضاف الرئيس السيسي: "ساعتها كنت بقول إن كل يوم بيعدي علينا البلد بتروح مننا لازم نستقر والانتخابات تجيب اللي تجيبه ".

وتابع الرئيس السيسي:" حالة عدم الاستقرار التي استمرت من 2011 وحتى 2013 جابت البلد على الأرض ".

واكمل الرئيس السيسي:" مفيش بلاد بتطلع إلى الامام إلا بالاستقرار والأمن"، مضيفا:" المصريين لازم عينهم تكون على استقرار البلد بس.. مين يمسكها مفيش مشكلة طالما البلد مستقرة".