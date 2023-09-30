السيسي متحدثا عن الديون المالية: اللى عنده أسرة من فردين بيعمل جمعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الأقتصادي بالعاصمة الأدارية، :"البلد أكبر بكتيرواحنا بندور على دولة ناجحة".
وأستكمل الرئيس:"اللي عنده اسره فيها ٢و ٣ بيعمل جمعيات".
أكد:"وهو احنا فى حدثاتخلينا عنكم فيها بتعتبروه التنمية مغامرة بتعتبروا البناء والإصلاح مغامرة".
وأضاف الرئيس السيسي:"متختزلوش القضية بتاعة بلدنا ومتفرجوش الناس علينا وحولوا الظروف القاسية لمنحة واللي عدي كوفيد ١٩ هيعدي الباقي".
وأستطرد :"مقدرش اقفل بيت ٢٥ مليون انسان مش هيلاقوا ياكلوا".
وحيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى المؤتمر الأقتصادى، أن النمو السكاني تاثيره " جدى خطير" وهناك فترة أثيت فيها ان المجاعة أصابت دولة معينة واستمرت من عام ١٩٥٢ ل ١٩٦٨، توفي فيها ٢٥ مليون ، وقد اقاموا ضبط النمو السكاني وأطلقوا الإنجاب ٢٠١٧ بعدما ساعدوا واقاموا تنمية واصبحت دولة “عظمي”.
قائلا “ مأموش هدوها.. قاموا يبنوها واصبحت عظمي.. ده الدرس اللي تتعملوه”.
وأكد اللرئيس السيسي :"الدول مبتجيش كده ولكن تأتي بالتضحيات مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والصين تضحيات في العمل".