السيسي متحدثا عن الديون المالية: اللى عنده أسرة من فردين بيعمل جمعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الأقتصادي بالعاصمة الأدارية، :"البلد أكبر بكتيرواحنا بندور على دولة ناجحة".

وأستكمل الرئيس:"اللي عنده اسره فيها ٢و ٣ بيعمل جمعيات".

أكد:"وهو احنا فى حدثاتخلينا عنكم فيها بتعتبروه التنمية مغامرة بتعتبروا البناء والإصلاح مغامرة".

وأضاف الرئيس السيسي:"متختزلوش القضية بتاعة بلدنا ومتفرجوش الناس علينا وحولوا الظروف القاسية لمنحة واللي عدي كوفيد ١٩ هيعدي الباقي".

وأستطرد :"مقدرش اقفل بيت ٢٥ مليون انسان مش هيلاقوا ياكلوا".

وحيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى المؤتمر الأقتصادى، أن النمو السكاني تاثيره " جدى خطير" وهناك فترة أثيت فيها ان المجاعة أصابت دولة معينة واستمرت من عام ١٩٥٢ ل ١٩٦٨، توفي فيها ٢٥ مليون ، وقد اقاموا ضبط النمو السكاني وأطلقوا الإنجاب ٢٠١٧ بعدما ساعدوا واقاموا تنمية واصبحت دولة “عظمي”.

قائلا “ مأموش هدوها.. قاموا يبنوها واصبحت عظمي.. ده الدرس اللي تتعملوه”.

وأكد اللرئيس السيسي :"الدول مبتجيش كده ولكن تأتي بالتضحيات مثل كوريا الجنوبية وماليزيا والصين تضحيات في العمل".