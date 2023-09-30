السيسي: زدنا 25 مليون نسمة منذ عام 2011

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تقوم بمحاولات كثيرة من أجل تجاوز أزمة الزيادة السكانية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولم تنجح كافة المحاولات، وكذلك في عهد السادات ومبارك.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، أنه منذ عام 2011 زاد النمو السكاني بنسبة 25 مليون نسمة، مشيراً إلى أن هناك بعض الدول النمو السكاني لديها ثابت والبعض الآخر النمو السكاني سلبي.

وتابع الرئيس السيسي، أن يجب العمل علي زيادة موارد الدولة المصرية ولكن الدولة تواجه الزيادة السكانية، موضحاً أن الدولة خسرت في أزمة عام 2011 وحتي 2013، 450 مليار دولار ولم يدفع الثمن إلا الدولة من اللحم الحي.