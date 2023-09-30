الرئيس السيسي: لو تمن بناء الدولة دي موتي أنا هعمل كده

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة الاقتصاد في مؤتمر حكاية وطن المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته :" في عام 2014 حد قالي إنت أيقونة مصر وبطل مصر إيه اللي يدخلك الدولة دي، وقالي أوعى تخش الدولة عشان بعد كده هيقطعوك، وقلت له لو تمن بناء الدولة دي موتي أنا هعمل كده".

وأضاف الرئيس السيسي:" إحنا بننجد دولة صعبة "،مضيفا:" العجز في الدولة موجود وقبل 2014 كان المطلوب الناس تاكل بس حتى ولو إن الدولة لا يوجد بها مقومات ".

وتابع الرئيس السيسي:" فيه حد لازم يضحي عشان مصلحة الدولة المصرية ولازم نساعد نفسنا عشان نغير الواقع بتاعنا ".

وانطلق اليوم السبت 30 سبتمبر، مؤتمر “حكاية وطن” ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل مؤتمر “حكاية وطن” إقامة عدد من الموائد المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.