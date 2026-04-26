مقتل 14 وإصابة 38 في تفجير استهدف طريقًا حيويًا جنوب غرب كولومبيا

أكدت السلطات الكولومبية، مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة 38 آخرين، بينهم خمسة أطفال، إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق مزدحم جنوب غرب كولومبيا.

وقال حاكم مقاطعة كاوكا، أوكتافيو جوزمان، في منشور على منصة إكس، اليوم الأحد : "تم تفجير عبوة ناسفة على طريق بان أمريكان السريع، في قطاع إل تونيل بمدينة كاجيبو، في هجوم عشوائي استهدف المدنيين".

وتابع جوزمان: "نواجه تصعيدًا إرهابيًا يتطلب استجابة فورية"، موجهًا نداءً عاجلاً إلى السلطات الوطنية لضمان الأمن.

وأضاف جوزمان لاحقًا في بيان أن وزير الدفاع الكولومبي، بيدرو أرنولفو سانشيز، كان متواجدًا في موقع الانفجار للمساعدة في "تنسيق جهود الإنقاذ". وقال الحاكم إن السلطات "بدأت بتشكيل مجلس أمني على المستوى الوطني لمعالجة هذا الوضع الخطير".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آثار الانفجار، حيث خلّف حفرة عميقة في وسط الطريق. وتناثرت السيارات والشاحنات والحافلات المحطمة، المغطاة بالغبار والحطام، حول موقع الانفجار، إلى جانب جثث الضحايا.

وجاء الهجوم بعد ساعات من زيارة بيترو إلى فنزويلا برفقة كبار قادة الجيش الكولومبي، حيث أعلن مع الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريجيز أن البلدين اتفقا على مكافحة الجماعات الإجرامية بشكل مشترك على طول حدودهما المشتركة، وهي من أطول الحدود في المنطقة، إذ تمتد لأكثر من 1370 ميلاً.