الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي

استعرضت وزارة الصحة والسكان، احتفالاً بالأسبوع الدولي للتطعيمات، جهود منظومة التحصين المتطورة التي تعمل كدرع واقٍ لحماية المواطنين من الأمراض المعدية، وتعزيز ركائز الأمن الصحي القومي للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار خلو مصر من شلل الأطفال منذ عام 2006، إلى جانب الحفاظ على خلوها من الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثالث على التوالي بإجماع اللجنة الإقليمية في ديسمبر 2025، بالإضافة إلى السيطرة على الالتهاب الكبدي «ب» وحصول مصر على شهادة تحقيق الهدف الإقليمي كأول دولة في إقليم شرق المتوسط.

مشروع ميكنة منظومة التطعيمات

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إلى فوز الوزارة بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة لعام 2025، محرزة المركز الأول كأفضل مبادرة عربية عن مشروع ميكنة منظومة التطعيمات الشاملة.

وأوضح أن الرؤية المصرية تطورت من رفع نسب التغطية إلى هدف استراتيجي يتمثل في الحفاظ على «مصر خالية من الأوبئة»، من خلال برنامج وطني يستهدف 10 أمراض رئيسية بنهج استباقي يضمن وصول اللقاحات الآمنة إلى كل طفل بمبدأ العدالة الصحية الكاملة.

وبدوره، أكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن البرنامج الموسع للتطعيمات يمثل حائط الصد الأول لحماية الأطفال منذ اليوم الأول للولادة، مع الحرص الدائم على تحقيق نسب تغطية لا تقل عن 95% لضمان المناعة الجماعية.

وأشار إلى أن هذه النجاحات ترتكز على منظومة ترصد وبائي دقيقة، مدعومة بتطوير إنشائي وتقني، حيث حصلت مخازن الطعوم في كافة المحافظات على اعتماد هيئة الدواء المصرية لضمان أعلى معايير الجودة في سلاسل الإمداد والتبريد.

في السياق ذاته، كشف الدكتور هشام مجدي، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، عن تقديم أكثر من 50 مليون جرعة من التطعيمات والأمصال خلال العام الماضي، منها 33.2 مليون جرعة روتينية و11.8 مليون جرعة لطلاب المدارس، إلى جانب لقاحات السعار والأنفلونزا والأمصال العلاجية.

وأكد استمرار ترصد الأوبئة المستهدفة من خلال فحص أكثر من 6800 عينة بيئية وبشرية سنوياً، مع التحول الرقمي الذي شمل ميكنة جلسات التطعيم وإرسال نحو 18 مليون رسالة نصية لتذكير أولياء الأمور، وميكنة تطعيم المعقورين في 345 مركزاً، وتقديم أكثر من 250 ألف جرعة مجاناً للوافدين، فضلاً عن إرسال أكثر من 3.5 مليون رسالة لمتابعة الحالات بدقة.