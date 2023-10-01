اعترافات مفاجئة من مساعد أنجيلا ميركل بشأن سياسات المستشارة الألمانية السابقة

اعترف المساعد السابق للمستشارة الألمانية، الاقتصادي لارس هندريك رولر، أن سياسات المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، جعلت ألمانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي.

وحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قال لارس هندريك رولر، إنه “كان ينبغي لبرلين أن تفعل المزيد لتنويع إمداداتها من الطاقة”.

وقال المساعد السابق للمستشارة الألمانية: "لو كنا نعرف حينها ما نعرفه الآن، لتصرفنا بالتأكيد بشكل مختلف" .

كما أقر رولر بأن صادرات الطاقة الوفيرة وغير المكلفة من روسيا أعطت دفعة قوية للاقتصاد الألماني وساعدت في ضمان نمو لمدة عشر سنوات متتالية.

وفي أكتوبر الماضي، دافعت أنجيلا ميركل عن قرارها شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من روسيا.

ووفقاً لمساعد المستشار الألماني الحالي للشؤون الاقتصادية، ليورج كوكيس، فإن رفض إمدادات الغاز من روسيا أصبح يشكل ضغطاً هائلاً على ألمانيا.