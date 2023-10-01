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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلا رحمة .. روسيا تتوعد البريطانيين في الحرب الأوكرانية

ميدفيديف
ميدفيديف

توعد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، المدربين البريطانيين في أوكرانيا.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، أن المدربين البريطانيين في أوكرانيا سيصبحون هدفا قانونيا للقوات المسلحة الروسية إذا انتقل الخبراء البريطانيون إلى أوكرانيا لتدريب العسكرين الأوكرانيين.

وقال ميدفيديف عبر قناته في موقع "تلجرام": "عدد كبار البلهاء في دول حلف شمال الأطلسي آخذ في الازدياد، وقرر أحد الأغبياء الجدد وزير الدفاع البريطاني - نقل دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية لتجهيز الجنود الأوكرانيين إلى أراضي أوكرانيا نفسها، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف المسئول الروسي: "حمقاء أخرى رئيسة لجنة الدفاع الألمانية التي تحمل اسما يصعب نطقه (ماري أجنيس ستراك زيمرمان) - تطالب بتزويد النازيين الأوكرانيين بصواريخ "توروس" على الفور.

وكشفت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن المملكة المتحدة قد ترسل جنوداً إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الصراع بين موسكو وكييف في فبراير 2022.

وأوردت القناة الإخبارية في نشرتها الإنجليزية أن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، وجيش المملكة المتحدة يناقشان "خططا" في هذا الشأن.

وأفادت القناة بأن وزير الدفاع البريطاني "يخطط لنقل برنامج تدريب تقوده بريطانيا إلى أوكرانيا بدلا من تنفيذه في البلاد أو في بلد آخر ضمن مظلة حلف شمال الأطلنطي (الناتو)".

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