بنك مصر يطلق مبادرة Super She لتأهيل القيادات النسائية الشابة

احتفى بنك مصر بالقيادات النسائية المؤهلة لمبادرة Super She بالبنك يوم الأربعاء الماضي، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة ، عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، هاني السمرة - رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر وقيادات البنك والزميلات بالبنك اللاتي اجتزن المرحلة التمهيدية لمبادرة Super She.

وقال بنك مصر في بيان له اليوم إن المبادرة تهدف الى تأهيل الكفاءات الشابة من السيدات داخل البنك والحفاظ على المواهب القيادية، وتمكين المرأة من الوصول إلى مستوى جديد من الثقة القائمة على المعرفة وتجهيز القيادات الشابة النسائية للتعلم والمشاركة والتعبير عن ثقافة التغيير ونشرها في بيئة العمل والتغلب على التحديات والتحيزات الثقافية التي تواجهها المرأة في العالم التنفيذي ومساعدة المرأة على استثمار طاقتها وقدراتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها.

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يحرص دائما على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العمل، حيث يتيح البنك للعاملات به فرصا متساوية للتدريب والترقي والوصول للمناصب القيادية به، وقد ارتفعت نسبة العاملات بالبنك الى 38 % عام 2022 من إجمالي عدد العاملين بالبنك مقارنة بنسبة 37.6% في عام 2021، ووصل عدد العاملات بفروع البنك الى أكثر من ثمانية آلاف امرأة عاملة ما يؤكد حرص البنك على تمكين المرأة.



تطوير سياسات وبرامج التدريب

يولى بنك مصر أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب إيماناً من البنك بأن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة وأيضاً أن جزءا كبيرا من قوة القطاع المصرفي المصري يكمن في قياداته المستنيرة، حيث إن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول إلى المكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.

توجت جائزتا مجلة "ذا ديجتال بانكر" ومجلة "جلوبال براندز" العالميتان جهود بنك مصر في مجال تنمية الموارد البشرية، حيث حصد بنك مصر مؤخرا جائزة أفضل برنامج لتدريب وتطوير الموظفين في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 من مجلة “ذا ديجتال بانكر" العالمية ، كما حصل على جائزة أفضل استراتيجية في مجال التنمية البشرية في مصر لعام 2023 من مجلة "جلوبال براندز" العالمية.