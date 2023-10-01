تكريم محمد صبحي في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما بحضور نجوم الفن

بدأ حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم الفنان رياض الخولي، ولطفي لبيب وسامح الصريطي.

وتم تكريم الفنان محمد صبحي منذ قليل، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، ووقف ليتسلم تكريمه على المسرح، بجانب أعضاء لجنة التحكيم، الفنانة لقاء الخميسي، والفنان لطفي لبيب.

وعلى جانب آخر، أعرب محمد صبحي في وقت سابق، عن سعادته بتكريمه من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته السادسة بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حيث المقرر أن يستمر المهرجان حتي يوم 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأس المهرجان الدكتور أسامة رؤوف، يضم في لجنته العليا من كلًا من الفنانة الكبيرة صفية العمري، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

وتتكون اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، من الفنانة صفية العمري، الفنان لطفي لبيب، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، ولجنة التحكيم الفنان محمد أبو داوود، والفنان باسم قهار، والفنانة اللبنانية مروة قرعوني.

وتبادل محمد صبحي ورياض الخولي العناق والأحضان، بحفل الافتتاح بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.